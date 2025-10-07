Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні

За даними ЗМІ, рішення вдалося ухвалити, оскільки Угорщина зняла вето

Країни Європейського Союзу погодилися запровадити нові обмеження на поїздки російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Рішення ухвалили у відповідь на дії рф, зокрема серію диверсій, до яких причетні шпигуни під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє The Financial Times.

Розвідувальні служби ЄС заявляють, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують операціями за кордоном, щоб уникнути стеження контррозвідки.

"Вони призначені в одне місце, але працюють в іншому. Розвідслужби країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути складніше стежити за ними", – каже неназваний високопоставлений дипломат ЄС.

Згідно з новими правилами, представники рф, акредитовані в одній із європейських столиць, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки за межі країни перебування. Ініціатива є частиною нового пакета санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

За словами двох джерел, його ухвалення стало можливим після того, як Угорщина – остання країна, що блокувала рішення, – зняла своє вето. Затвердження обмежень може затриматися через позицію Австрії. Відень наполягає на включенні до пакета пункту, який скасовує санкції щодо активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Цей крок, як стверджує австрійська сторона, має компенсувати збитки банку Raiffeisen, понесені у росії.