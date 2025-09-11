Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз засудив атаку російських дронів на Польщу

11 вересня 2025, 12:54
Євросоюз засудив атаку російських дронів на Польщу
Фото: з вільного доступу
Угорщина цього разу не блокувала заяву блоку.

Європейський Союз рішуче засудив навмисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, яке відбулося 10 вересня. У спільній заяві, оприлюдненій від імені всіх 27 країн-членів, йдеться про «агресивний і безрозсудний акт», що становить серйозну ескалацію з боку росії.

Про це йдеться у заяві голови європейської дипломатії Каї Каллас.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками. Це загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - наголосила Каллас.

У документі зазначено, що цей інцидент лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Цього разу Угорщина не виступала проти спільної позиції. Нагадаємо, під час попередньої заяви ЄС від 29 серпня, яка стосувалася засудження російських ударів по Україні, саме Будапешт став єдиною столицею, що відмовилася підписати документ.

Станом на вечір середи уламки від 15 БпЛА і ракети були знайдені у різних частинах Польщі.

 

РосіяЄвросоюз

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється