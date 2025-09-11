Євросоюз засудив атаку російських дронів на Польщу

Угорщина цього разу не блокувала заяву блоку.

Європейський Союз рішуче засудив навмисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, яке відбулося 10 вересня. У спільній заяві, оприлюдненій від імені всіх 27 країн-членів, йдеться про «агресивний і безрозсудний акт», що становить серйозну ескалацію з боку росії.

Про це йдеться у заяві голови європейської дипломатії Каї Каллас.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками. Це загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - наголосила Каллас.

У документі зазначено, що цей інцидент лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Цього разу Угорщина не виступала проти спільної позиції. Нагадаємо, під час попередньої заяви ЄС від 29 серпня, яка стосувалася засудження російських ударів по Україні, саме Будапешт став єдиною столицею, що відмовилася підписати документ.

Станом на вечір середи уламки від 15 БпЛА і ракети були знайдені у різних частинах Польщі.