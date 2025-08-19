Євросоюз збільшив імпорт російського СПГ на 30%

росія заробила за пів року 4,5 мільярда євро.

У першому півріччі поточного року країни Євросоюзу імпортували скраплений природний газ (СПГ) із росії на загальну суму 4,48 млрд євро. Це майже на 30% більше, ніж у першому півріччі минулого року (3,47 млрд євро).

Про це повідомляє видання Deutsche Welle із посиланням на Євростат.

Загалом за перші шість 2025 цього року Євросоюз імпортував ЗПГ на суму близько 26,9 млрд євро. Більше половини палива надійшла зі США (на суму близько 13,7 млрд євро).

За даними Єврокомісії, у 2024 році США були найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС. Тобто частка США наразі зросла майже до 45% від загального обсягу імпорту.