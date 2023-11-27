Євросоюзу складніше домагатися підтримки України в ООН через ситуацію на Близькому Сході – Боррель

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель допускає, що ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише іспанська La Vanguardia.

"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - заявив Боррель.

Він додав, що такі країни, як Чилі, які дуже допомогли із засудженням росії, кажуть, що вони не розуміють позиції Євросоюзу щодо Гази.

"Вони не думають, що ми послідовні. Це різні конфлікти, але світова громадська думка порівнює нашу позицію з обома", - додав політик.

Боррель вважає, що позиція Євросоюзу була ослаблення ставленням до ситуації в Газі.

"Глава однієї з арабських країн сказав це дуже різко, мовляв, здається, ми не однаково цінуємо життя одних і інших", - підсумував він.

Крім того, в середині листопада Жозеп Боррель анонсував переговорне турне Близьким Сходом.