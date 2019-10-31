Юрій Голик розповів, як вдалося відремонтувати трасу Запоріжжя-Маріуполь у рекордні строки

"Але я завжди був упевнений, що для повернення Донбасу важливо показати кожній людині, яка виїжджає з тимчасово окупованих територій, нову Україну. Україну з рівними ідеальними дорогами і новою крутою інфраструктурою. Показати різницю між деградацією там і розвитком та майбутнім тут. Крім того, я був упевнений, що Укравтодор і його підходи - це вкрай неефективна і архаїчна річ. Може і повинно бути по-іншому. Ба більше, я точно розумів, як", - заявив він.

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів про те, як ремонтувалася траса Запоріжжя-Маріуполь і чому її вдалося здати в рекордні для України строки - лише за три місяці, повідомляє "LB.ua".

"Ми довели, що Укравтодор може працювати швидко і якісно, а нові траси повинні і можуть обчислюватися сотнями кілометрів, а не якимись відрізками. 29 жовтня по цій трасі проїхали президент, прем'єр-міністр, міністри, народні депутати, губернатори, іноземні делегації та тисячі гостей Форуму", - зазначив він.

За словами Голика, все почалося 19 липня з наради в Офісі президента України, на якій були президент, глава його Офісу, заступники, помічники, міністри і народні депутати.

"Темою наради були дороги і відповідь на просте запитання: що потрібно зробити, щоб вони з'явилися. Пілотним проєктом була обрана траса Запоріжжя - Маріуполь, щодо якої було поставлено завдання добудувати її всю рівно за 90 днів. По суті, на прикладі цієї траси ми повинні були дати відповідь на практичне питання: як держава повинна будувати дороги швидко і якісно, а не зображати режим "черепаха", - повідомив радник прем'єр-міністра.

Як написав Голик, сама траса була побудована в 60-х роках минулого століття. У 2016 році було розпочато її ремонт. За три роки було відремонтовано близько 70 кілометрів. Ще 130 кілометрів цієї траси планували ремонтувати ще три роки.

"Але я завжди був упевнений, що для повернення Донбасу важливо показати кожній людині, яка виїжджає з тимчасово окупованих територій, нову Україну. Україну з рівними ідеальними дорогами і новою крутою інфраструктурою. Показати різницю між деградацією там і розвитком та майбутнім тут. Крім того, я був упевнений, що Укравтодор і його підходи - це вкрай неефективна і архаїчна річ. Може і повинно бути по-іншому. Ба більше, я точно розумів, як", - заявив він.

Також Голик розповів, як саме відбувався ремонт траси.

"На момент прийняття рішення закінчити ремонт всієї цієї траси за 90 днів не було на ній достатньої кількості, банально, щебеню, бітуму, вагонів, техніки і людей. Фінансування теж не було. Не вистачало 2 мільярдів гривень. Два мільярди знайшли. За що окрема подяка Оксані Маркаровій (міністр фінансів - ред.). Вийшов нормальний діалог з Мінфіном, а не загинання одне одному пальців, як це було в Укравтодору раніше. І була довіра компаній. Довіра, заснована на тому, що було зроблено нами в ремонті доріг за чотири роки в Дніпропетровській області", - зазначив він.

У ремонті траси брали участь чотири компанії: Автомагістраль-Південь, Онур, Альтком, Славдорбуд. Понад 600 одиниць техніки, понад 1000 людей на трасі, шість асфальтно-бетонних заводів.

"Цілодобовий режим роботи. Ми завершили всі роботи по асфальту на цій трасі за 68 днів. Розмітка, знаки, відбійники та інші нюанси були готові рівно через 90 днів. Але цього замало. Упевнений, що і Донецька, і Луганська області, як і вся Україна в цілому, повинні перетворитися в один великий будівельний майданчик. Будівельний майданчик нової інфраструктури", - підкреслив він.

Як повідомляли, радник прем'єр-міністра України Юрій Голик назвав 8 основних причин, чому побудувати хороші дороги - стратегічне завдання для країни.

Нагадаємо, що білоруська компанія отримала рекордний піряд на будівництво дороги в Україні