З 12 вересня росія готує "шалену хвилю" дезінформації – Ьуданов

30 серпня 2025, 19:19
З 12 вересня росія готує
Фото: LIGA.net
Упродовж 12-16 вересня на території білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.
 
Про це він сказав під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості"
 
"З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія" - наголосив Буданов.
 
За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.
 
"Вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", - зауважив Буданов.
 
Він підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями.
 
Упродовж 12-16 вересня на території білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
