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ПОЛІТИКА

З моменту вторгнення в Україну Китай відправив росії безпілотників на понад $12 мільйонів – NYT

21 березня 2023, 13:50
З моменту вторгнення в Україну Китай відправив росії безпілотників на понад $12 мільйонів – NYT
Джерело: glavcom
Загалом, як зазначає The New York Times, майже 70 китайських експортерів продали в росію 26 різних марок безпілотників після вторгнення.

Поки в Україні триває велика війна, Китай допомагає росії поповнити запаси безпілотників.

Як повідомляє видання The New York Times, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну КНР відправила рф безпілотників на понад 12 мільйонів доларів, що свідчить про "тиху співпрацю" між цими країнами.

Поставки продукції DJI, найвідомішого у світі виробника дронів, й низки менших компаній, часто надходили через дрібних посередників та експортерів, пише NYT.

"Складні канали збуту та "розмиті" описи продуктів в експортних даних також ускладнюють остаточне визначення того, чи є компоненти США в китайських продуктах, що може бути порушенням американського експортного контролю. Й офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і білорусь",  йдеться в матеріалі.

Загалом, як зазначає The New York Times, майже 70 китайських експортерів продали в росію 26 різних марок безпілотників після вторгнення. Другим за величиною брендом з продажу безпілотників був Autel, китайський виробник дронів із дочірніми компаніями у США, Німеччині та Італії.

Представник DJI сказав, що компанія не може знайти жодних записів про будь-які прямі продажі в росію з 16 квітня 2022 року. За його словами, DJI припинила всі поставки та операції у рф та Україні з початку війни та має "чіткі протоколи", щоб гарантувати, що вона не порушує санкції США.

У заяві, надісланій електронною поштою, компанія Autel заявила, що не знає про будь-які продажі в росію та проводить внутрішнє розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до москви на зустріч з путіним після видачі останньому ордера МКС на арешт.

Китайвійнабеспілотникирф тероризм

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