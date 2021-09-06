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З початку доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед українських військових немає
За минулу добу противник 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Російські найманці використовували автоматичні ручні і станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
З початку доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі Фото: zik.ua

З  початку поточної доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші на Донбасі, без втрат, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 7:00 ранку, 9 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь. За минулу і поточну добу втрат серед наших захисників немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у середу.

За минулу добу противник 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Російські найманці використовували автоматичні ручні і станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

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09 06 2021 10:07
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