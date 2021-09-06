З початку доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі

За минулу добу противник 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Російські найманці використовували автоматичні ручні і станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші на Донбасі, без втрат, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 7:00 ранку, 9 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь. За минулу і поточну добу втрат серед наших захисників немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у середу.

За минулу добу противник 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Російські найманці використовували автоматичні ручні і станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, що ЗСУ готові до відсічі збройної агресії на 100%