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З початку року кількість українців у єдиному реєстрі боржників зросла на 15% - Опендатабот

Потрапляння до ЄРБ загрожує боржнику забороною на виїзд з країни
З початку року у Єдиному реєстрі боржників Україні з'явилося понад 700 тисяч нових боргів - це переважно борги перед банками і кредитними організаціями, стягнення коштів на користь держави і штрафи за порушення ПДД.
З початку року кількість українців у єдиному реєстрі боржників зросла на 15% - Опендатабот Фото: borg.hmelnyckiy.com

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що найшвидше зростають такі категорії заборгованостей:

  • стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями - кількість таких боргів зросла на 20,4% за півроку (+244 тисячi боргiв);

  • заборгованість з оплати комунальних послуг - зростання на 21.2% за півроку (+73 тисячi боргiв);

  • борги у справах про адміністративні правопорушення - зростання на 19.6% (+158 тис. боргiв).

Загалом з початку року кількість українців у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 15%.

"Потрапляння до ЄРБ загрожує боржнику забороною на виїзд з країни; блокуванням грошей на рахунках в банках та забороною відкривати нові рахунки; забороною на продаж і покупку авто та нерухомості; стягненням заборгованості з усіх офіційних доходів", - додали в Опендатабот.

Нагадаємо, що в Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

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19 07 2021 17:48
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