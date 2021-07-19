З початку року кількість українців у єдиному реєстрі боржників зросла на 15% - Опендатабот
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що найшвидше зростають такі категорії заборгованостей:
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стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями - кількість таких боргів зросла на 20,4% за півроку (+244 тисячi боргiв);
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заборгованість з оплати комунальних послуг - зростання на 21.2% за півроку (+73 тисячi боргiв);
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борги у справах про адміністративні правопорушення - зростання на 19.6% (+158 тис. боргiв).
Загалом з початку року кількість українців у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 15%.
"Потрапляння до ЄРБ загрожує боржнику забороною на виїзд з країни; блокуванням грошей на рахунках в банках та забороною відкривати нові рахунки; забороною на продаж і покупку авто та нерухомості; стягненням заборгованості з усіх офіційних доходів", - додали в Опендатабот.
Нагадаємо, що в Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
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