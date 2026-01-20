За добу до обстрілу Україна отримала необхідні ракети, і це допомогло – Зеленський

У ніч на 20 січня країна-агресор Росія задала масованого удару по Україні.

Від ударів постраждали Київ і Київська область, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Полтавська, Сумська й інші області. Усюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі потрібні сили, запевнив президент.

"У російському ударі була значна кількість балістики й крилатих ракет. Іще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для Patriot, для NASAMS, для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей", – написав Зеленський.

За його словами, на найближчій селекторній нараді енергетичного сектора влада визначить повні деталі щодо наслідків атаки й необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води. Як повідомив президент, найскладніша ситуація зараз у Києві, значна кількість житлових будинків без опалення.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям і старатися стабілізувати ситуацію", – додав Зеленський.