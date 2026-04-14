ЗАЕС повністю втратила зовнішнє живлення – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

24 березня Агентство повідомляло, що ЗАЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії – "Дніпровська". Після цього вона була підключена лише до резервної "Феросплавна-1".

МАГАТЕ проводить переговори з Україною і росією, щоб забезпечити локальне перемирʼя, необхідне для ремонту.

росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року – відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць – з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.