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Захід застерігає, що захоплення російських активів на $300 млрд не є панацеєю – Reuters

17 січня 2024, 19:07
Захід застерігає, що захоплення російських активів на $300 млрд не є панацеєю – Reuters
Фото: АFP
Сьогодні західні офіційні особи в Давосі заявили, що вони відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму 300 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні, але попередили, що диявол криється в юридичних деталях і що, навіть якщо це можна зробити, це не буде панацеєю для Київа.

Про це пише агенство Reuters.

Після того, як в 2022 році президент Володимир путін ввів війська в Україну, США і їхні союзники заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів рф, заблокувавши близько 300 мільярдів доларів російських активів на Заході.

Країни G7 обговорюють можливу конфіскацію заморожених російських активів, хоча деякі члени сімки стурбовані прецедентом, механізмом і потенційним впливом такого кроку на активи центрального банку.

"Перше, що ви знаєте, це тонна юристів, які повинні залучитися. Жодних рішень не було прийнято", - сказала спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер.

Вона додала, що якщо рішення буде прийнято, воно в кінцевому підсумку буде колективним. Помилково думати, що це буде ефект панацеї. Докладаються реальні зусилля, але ми далекі від висновку.

росія, яка не була представлена в Давосі, попередила, що конфіскація цих активів суперечить принципам вільного ринку, і кремль попередив, що у відповідь на такий крок конфіскує американські, європейські та інші активи.

Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого року висловила занепокоєння щодо значних правових перешкод для конфіскації заморожених російських активів, але нещодавно підтримала вивчення цієї ідеї в умовах обмеженого фінансування.

Інше занепокоєння деяких високопоставлених західних чиновників полягає в тому, що конфіскація російських активів, вкладених у державні облігації, деноміновані в євро, доларах США та британських фунтах, може підірвати готовність центральних банків зберігати резерви один в одного.

Левова частка активів це по суті цінні папери, в які інвестував російський Центральний банк - заморожені в Euroclear, депозитарії в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив агентству Reuters, що не виступає проти конфіскації заморожених активів, але потрібен чіткий механізм.

"Ми не кажемо "ні" конфіскації активів. Але нам потрібно працювати над механізмом. Наприклад, вони можуть бути використані як застава для залучення коштів для України", - сказав Де Кроо.

"Ми відкриті до подальшого обговорення та готові брати участь у вирішенні питання пошуку правової основи для цих переказів в Україну, не дестабілізуючи світову фінансову систему", - додав він.

Деякі цінні папери підлягають погашенню і, отже, конвертуються в готівку - операція, яка оподатковується за ставкою 25%, сказав він.

"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми ізолюємо його, щоб він міг піти в Україну", — сказав Де Кроо для Reuters у Давосі. 

За його словами, податок на заморожені активи склав близько 1,3 мільярда євро в 2023 році, а в 2024 році становитиме близько 1,7 мільярда євро.

 
Давосзаморожені активи рф

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