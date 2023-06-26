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ПОЛІТИКА

Заколот "Вагнера" свідчить про "велику стратегічну помилку" москви в нападі на Київ – Столтенберг

26 червня 2023, 12:58
Заколот
Фото: 5 канал
Він також додав, що оскільки росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.

Події, пов'язані із переворотом в росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор путін, коли почав війну проти України.

Про це заявив генеральний секретаря НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує Reuters.

"Події минулих вихідних - це внутрішня справа росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України", - сказав він журналістам під час візиту до Вільнюсу.

Він також додав, що оскільки росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.

Вже кілька місяців триває конфлікт між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Прігожиним та міністром оборони рф Сергієм Шойгу. Нещодавно Прігожин заявив, що російські війська нібито вдарили по тилу його найманців та почав похід на москву.

Вночі 24 червня ватажок ПВК заявив, що його війська вже перетнули державні кордони рф та рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" вже зайняли військові об'єкти в Ростові.

Проте ввечері після переговорів з самопроголошеним президентом білорусі лукашенком Прігожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на москву.

МосквазаколотСтолтенбергпрігожин

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