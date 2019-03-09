"Законопроєкт про кеш рибейт спрямований проти українського кіно", - Княжицький
"Перший же закон про кінематограф, поданий моїми колегами зі "Слуги народу" і визначений Зеленським як невідкладний, спрямований проти українського кіно. Депутати "Слуги народу" і Володимир Зеленський пропонують заборонити повертати кошти українцям, як прописали в законі ми, а дозволити тільки іноземцям", - написав Княжицький у Facebook.
Раніше депутати, ще під час роботи Ради 8-го скликання, разом з Княжицьким пропонували закон про державну підтримку кінематографа, в якому вперше визначили поняття кеш рибейту. Однак тоді ідея проєкту полягала в тому, щоб іноземні та українські фахівці були зацікавлені проводити зйомки або залучати фахівців в Україні. Відшкодування кваліфікаційних витрат передбачалося для всіх.
Княжицький зазначив, що суть законопроєкту "Слуг" насправді суперечить ідеї закону про держпідтримку кінематографії. "Виходить, що український виробник більш зацікавлений у зйомках за кордоном, аніж тут, в Україні, оскільки там йому витрати відшкодують, а в Україні - ні", - додав депутат.
Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко також не підтримав запропонований проєкт. "Мені не зрозуміло, чому, згідно з проєктом, одержувачами кеш рибейту можуть бути тільки іноземні компанії. Також я не підтримую запропоновану норму, якою забороняється отримувати одночасно кеш рибейти й інші види державної фінансової підтримки", - написав він.
За словами Іллєнка і Княжицького, такий законопроєкт суперечить світовій практиці. Грузія, Греція, Португалія, Польща і т.д. - усі ці країни повертають частину грошей як іноземним, так і вітчизняним компаніям.
Крім того, такі положення "ставлять національних виробників у нерівне становище з іноземними, не сприяють розвитку внутрішнього ринку, а також штучно зменшують загальний розмір кеш рибейтів, які підлягають сплаті, а отже, не будуть сприяти інвестиціям в інфраструктурні проєкти", - додав Іллєнко.
Однак, окрім негативних моментів законопроєкту, ексголова Держкіно знайшов у ньому позитивний: суттєве збільшення ставки кеш рибейтів і зменшення порогу розміру витрат виробника, який може претендувати на кеш рибейт.
"Сподіваюся, що парламентський комітет з гуманітарної політики зверне увагу на ці нюанси і внесе відповідні поправки під час розгляду законопроєкту", - підкреслив Іллєнко.
Нагадаємо, що у 2018 українські фільми зібрали у прокаті майже 200 мільйонів гривень.
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