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Замміністра фінансів США під час візиту до Африки обговорить "зернову угоду" – Reuters

25 липня 2023, 10:55
Замміністра фінансів США під час візиту до Африки обговорить
Фото з вільного доступу
Вихід рф із "зернової угоди" може завдати шкоди африканським країнам.

Заступник Міністерства фінансів Сполучених Штатів під час візиту до Кенії та Сомалі обговорить "зернову угоду".

Про це повідомляє Reuters.

Заступника міністра фінансів США Браян Нельсон під час візиту до Кенії та Сомалі обговорить експорт зерна та наголосить, що вихід рф із "зернової угоди" завдасть шкоди африканським країнам.

Він підкреслить зусилля Вашингтона щодо сприяння експорту зерна та добрив. Також, у центрі уваги буде зміцнення партнерства для вирішення питань регіональної безпеки, в тому числі для боротьби з угрупованнями бойовиків "Ісламська держава".

СШААфриказернова угодавійна в Україніросія окупанти

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