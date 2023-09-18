Занепокоєння щодо здоров’я Кадирова в інформаційному просторі підкреслює залежність путіна від глави Чечні – ISW

На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму путіна.

Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента рф владіміра путіна у питанні збереження стабільності в регіоні.

Про це йдеться у звіті ISW.

На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності путіна в росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну.

Аналітики зазначають, що путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у рф варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.