Запуск ринку землі можуть відтермінувати до липня 2021 року - депутат

Нові пропозиції до законопроєкту про ринок землі в Україні передбачають відтермінування його запуску до 1 липня 2021 року.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зазначає "Укрінформ".

"Президент запропонував компроміс, який погодили наші партнери і який на фракції зустріли оплесками. А саме – ринок землі запропоновано ухвалити в наступних параметрах. Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя. Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки", - написала Кравчук за результатами засідання фракції за участі Президента, Голови ВР і Прем’єр-міністра.

Вона додала, що після цього періоду протягом наступних двох років землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи - не більше 10 тис. гектарів в одні руки.

"Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум). Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму", - зауважила Кравчук.

Вона наголосила, що вищеописані умови приймають міжнародні кредитори.

"Це означає, що ніякі "роштильди", якими лякали людей, не збиралися і не збираються скуповувати нашу землю. Це означає, що так само ніхто не збирався її розпродавати. Від нас ніхто не хоче забрати наше багатство, світ чекає від нас сигналів про нашу готовність втілювати реформи і боротися з сірими ринками", - додала Кравчук.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

6 лютого 2020 парламент розпочав його розгляд у другому читанні.

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