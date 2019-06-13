Засудженого у білоруській в'язниці стратили розстрілом

30 травня адвокатка була на побаченні з Жильніковим, де вони складали скаргу в Генеральну прокуратуру республіки на розгляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами

13 червня адвокатка вирушила в СІЗО №1, щоб продовжити роботу зі скаргою однак, там їй сказали, що вирок виконано, інфнормує "УП" з посиланням на правозахисний центр "Весна".

Правозахисники повідомляють, що поки невідома доля другого фігуранта справи - В'ячеслава Сухарка.

Але, як показує практика, вироки одночасно приводяться у виконання по відношенню до всіх засуджених до вищої міри в одній справі, відзначають вони.

Водночас у Комітеті ООН з прав людини на розгляді знаходиться індивідуальне звернення Жильнікова, яке було зареєстровано 24 грудня 2018 року під номером 3082/2018.

Комітет звертався до влади Білорусі з проханням вжити тимчасових заходів і не приводити у виконання смертний вирок до розгляду звернення засудженого.

Координатор кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі" Андрій Полуда каже, що дуже обурений таким підходом.

"З одного боку, Білорусь хоче бути ближчою до Європи, називається європейською країною, проводить II Європейські ігри, а з іншого боку, не поділяє цінності прав людини і залишається останньою країною в Європі і на пострадянському просторі, де розстрілюють людей", – підкреслив Полуда.

Правоохоронці нагадали обставини трагедії, яка сталася грудні 2015 року в Мінську – у своїй квартирі було вбито молодого хлопця і його дівчину. Колишня подруга хлопця, вихователька дитячого саду Аліна Шульганова, не змогла змиритися з тим, що її кавалер пішов до іншої, і вирішила провчити суперницю.

Виконавці (В'ячеслав Сухарко і Олександр Жильніков) перестаралися - сталося вбивство обраниці хлопця і його самого. А відразу після затримання стало відомо, що чоловіки також причетні до вбивства жителя Колодищі, який здавав кімнату в своєму будинку одному з них.

29 травня у Верховному суді відбувся розгляд апеляційної скарги Олександра Жильнікова. Спочатку чоловік отримав довічний термін, але після повторного розгляду справи Мінським міським судом вирок був замінений на смертну кару.

Однак і остання інстанція на національному рівні залишила вирок без змін, а скаргу засудженого без задоволення. Після цього Олександр Жильніков за допомогою правозахисників направив індивідуальне звернення в КПЛ ООН.

Amnesty International виступила із закликом до людей з усього світу написати білоруській владі, щоб зупинити розстріли Жильнікова і Сухарка, оголосити мораторій на виконання смертних вироків і замінити всі смертні вироки позбавленням волі.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки "в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання".

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