Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Завдяки морському дрону Magura V5 Україні вдалося "приборкати" Чорноморський флот рф

16 серпня 2024, 15:57
Завдяки морському дрону Magura V5 Україні вдалося
з вільних джерел
Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Magura V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів.

Ударні дрони Magura V5 вразили 18 російських суден у Чорному морі за півтора року. Чорноморський флот у Криму фактично капітулював.

Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним Тринадцятий в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Фактично чорноморський флот рф у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше рф уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету рф, хоча свої функції виконувати не може", ― сказав Тринадцятий. 

Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Magura V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість - 80 кілометрів на годину, а бойова частина - 250 кілограмів. 

"Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", - зазначив розвідник.

Нещодавно ГУР МОУ за допомогою морського дрона Magura V5 знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунєц". Окрім того, пошкодження отримали ще три російські плавзасоби, тип яких ще встановлюють.

війнафлот рфMagura V5

Останні матеріали

росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється