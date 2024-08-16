Завдяки морському дрону Magura V5 Україні вдалося "приборкати" Чорноморський флот рф

Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Magura V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів.

Ударні дрони Magura V5 вразили 18 російських суден у Чорному морі за півтора року. Чорноморський флот у Криму фактично капітулював.

Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним Тринадцятий в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Фактично чорноморський флот рф у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше рф уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету рф, хоча свої функції виконувати не може", ― сказав Тринадцятий.



Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Magura V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість - 80 кілометрів на годину, а бойова частина - 250 кілограмів.



"Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", - зазначив розвідник.

Нещодавно ГУР МОУ за допомогою морського дрона Magura V5 знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунєц". Окрім того, пошкодження отримали ще три російські плавзасоби, тип яких ще встановлюють.