Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Завтра міністри ЄС вирішуватимуть, як спрямувати заморожені активи рф Україні

09 жовтня 2025, 12:32
Завтра міністри ЄС вирішуватимуть, як спрямувати заморожені активи рф Україні
Фото: Укрінформ
Очікується, що ця дискусія стане ключовим етапом перед ухваленням політичного рішення на саміті ЄС наприкінці жовтня.

Міністри економіки та фінансів країн ЄС 10 жовтня в Люксембурзі обговорять ідею надання Україні так званої "репараційної позики" за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

Дискусія відбудеться під час неформального сніданку перед початком засідання Ради ЄС з економіки та фінансів (ЕкоФін), запланованого на 10:00 за Києвом, передає Європейська правда із посиланням на кількох дипломатів ЄС. 

За словами співрозмовників, Єврокомісія представить оновлені пропозиції щодо механізмів використання прибутків від російських активів, що зберігаються, зокрема, у бельгійському депозитарії Euroclear. Зараз Брюссель відповідає на численні юридичні й фінансові запитання держав-членів, зокрема щодо надання Бельгії необхідних гарантій. Обговорюються як двосторонні гарантії, так і можливість залучення коштів із бюджету ЄС у наступному фінансовому циклі.

Після дискусії на рівні міністрів, питання "репараційної позики" планується винести на саміт Європейської ради 23–24 жовтня. У разі політичного схвалення, Єврокомісія представить деталізовану юридичну пропозицію. Крім того, під час формального засідання ЕкоФіну міністри заслухають звіт про сучасний стан фінансової підтримки України та про вплив санкцій на економіку Росії.

Як раніше заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України може бути ухвалене вже в жовтні.

 
Євросоюзактиви рф

Останні матеріали

Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється