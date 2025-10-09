Завтра міністри ЄС вирішуватимуть, як спрямувати заморожені активи рф Україні

Очікується, що ця дискусія стане ключовим етапом перед ухваленням політичного рішення на саміті ЄС наприкінці жовтня.

Міністри економіки та фінансів країн ЄС 10 жовтня в Люксембурзі обговорять ідею надання Україні так званої "репараційної позики" за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Дискусія відбудеться під час неформального сніданку перед початком засідання Ради ЄС з економіки та фінансів (ЕкоФін), запланованого на 10:00 за Києвом, передає Європейська правда із посиланням на кількох дипломатів ЄС.

За словами співрозмовників, Єврокомісія представить оновлені пропозиції щодо механізмів використання прибутків від російських активів, що зберігаються, зокрема, у бельгійському депозитарії Euroclear. Зараз Брюссель відповідає на численні юридичні й фінансові запитання держав-членів, зокрема щодо надання Бельгії необхідних гарантій. Обговорюються як двосторонні гарантії, так і можливість залучення коштів із бюджету ЄС у наступному фінансовому циклі.

Після дискусії на рівні міністрів, питання "репараційної позики" планується винести на саміт Європейської ради 23–24 жовтня. У разі політичного схвалення, Єврокомісія представить деталізовану юридичну пропозицію. Крім того, під час формального засідання ЕкоФіну міністри заслухають звіт про сучасний стан фінансової підтримки України та про вплив санкцій на економіку Росії.

Як раніше заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України може бути ухвалене вже в жовтні.