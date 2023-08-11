"Здійснили диво, загнавши росіян в оборону" – Пентагон про ЗСУ

В Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили тактику наступу Збройних сил України і сказали про видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації.

Про це йдеться на сайті МО США.

На питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, генерал Патрік Райдер заявив, що не збирається "стояти на трибуні, і вгадувати дії командира української армії лінії фронту".

"Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося", – скзав генерал.

Райдер додав, що українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення рф.

"І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості, і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі, з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу", – сказав Райдер.

"Тож видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Надалі ми продовжуватимемо консультуватися з ними, продовжуватимемо надавати їм тренування, щоб вони могли повернути собі їхню суверенну територію та врешті-решт перемогти в цій боротьбі", – підсумував генерал.