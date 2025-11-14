Зеленський 17 листопада відвідає Париж для переговорів із Макроном

Макрон має намір підтвердити довгострокову підтримку України з боку Франції.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 листопада, прибуде з візитом до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили у Єлисейському палаці 14 листопада.

Про це пише Reuters.

Лідери обговорять результати зустрічі "коаліції охочих", яка пройшла 24 жовтня, а також двосторонню співпрацю у сферах енергетики, економіки та оборони.

Макрон має намір підтвердити довгострокову підтримку України з боку Франції, додали в офісі французького президента.

Візит Зеленського до Парижа буде його дев’ятою поїздкою у Францію з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, вказує Reuters.

24 жовтня Макрон під час зустрічі «коаліції охочих» заявляв, що його країна найближчими днями передасть Україні додаткові ракети Aster, нові тренувальні програми та нові літаки Mirage.