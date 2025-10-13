Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський анонсував черговий "Рамштайн" вже 15 жовтня

13 жовтня 2025, 21:21
Зеленський анонсував черговий
Головним пріоритетом України стане посилення систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним пріоритетом України на наступному засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО, стане посилення протиповітряної оборони.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х (Twitter).

За словами Зеленського, у понеділок міністр оборони України Рустем Умєров доповів про підготовку до зустрічі "Рамштайн", яка пройде у середу в Брюсселі.

"Наші пріоритети – це ППО. Маємо не лише чіткий перелік необхідних систем і ракет, а й конкретне розуміння, які країни можуть забезпечити швидке постачання й на яких умовах", - зазначив президент.

Він також розповів про роботу в межах двох ключових програм:

  • PURL — ініціатива закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських країн-членів НАТО;

  • SAFE (Security Action for Europe) — новий європейський механізм оборонного кредитування.

"Програма PURL вже працює ефективно. Але SAFE потрібно наповнити реальним змістом — такими елементами національної участі країн Європи, які здатні стримувати росію вже зараз", - наголосив Зеленський.

Контактна група у форматі "Рамштайн" була створена у березні 2022 року з ініціативи США як координаційна платформа з постачання зброї Україні. Участь у ній беруть понад 50 країн.

Після зміни адміністрації у США та перемоги Дональда Трампа, координаційну роль у "Рамштайні" частково перебрали на себе Велика Британія та Німеччина.

Попереднє засідання Контактної групи відбулося 9 вересня в Лондоні. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив передачу Україні двох повноцінних батарей систем ППО Patriot.

 
