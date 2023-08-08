Зеленський і прем’єр Нідерландів обговорили постачання Україні ППО і навчання пілотів на F-16

А ще обговорили зустріч у Джидді.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.



Про це Рютте повідомив у Twitter.

Він запевнив, що "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну", і зараз вивчають, "що ще ми може зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16", – написав він.



Прем'єр також привітав Зеленського з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені, наголосивши, що важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн.

"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", – заявив Рютте.