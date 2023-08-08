Матеріали:
Теми:

Зеленський і прем’єр Нідерландів обговорили постачання Україні ППО і навчання пілотів на F-16

08 серпня 2023, 16:37
Зеленський і прем’єр Нідерландів обговорили постачання Україні ППО і навчання пілотів на F-16
Mark Rutte. Фото: selftrade.co.uk
А ще обговорили зустріч у Джидді.

Президент України Володимир Зеленський  провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це Рютте повідомив  у Twitter.

Він запевнив, що "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну", і зараз вивчають, "що ще ми може зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16", – написав він.

Прем'єр також привітав Зеленського з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені, наголосивши, що важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн.

"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", – заявив Рютте.

війна в Українінавчання військовихросія окупантивинищувачіF-16пілоти

Останні матеріали

Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється