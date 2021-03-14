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Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, 64 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ з нагоди Дня українського добровольця, яким удостоїв державних нагород тих, хто проявив особисту мужність у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, 64 із них - посмертно Фото: Прямий

Як повідомляється на сайті глави держави в неділю, згідно з Указом №97/2021, орденом "За мужність" III ступеня відзначено 67 добровольців, з яких 64 - посмертно, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Серед нагороджених - члени Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар " та ОУН. Також нагороджено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" і "Чернігів", Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот", Окремої Добровольчої роти "Карпатська Січ".

"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний момент стали на захист нашої свободи і показали приклад непереможності для всієї України", - сказав Зеленський.

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14 03 2021 15:44
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