ПОЛІТИКА

Зеленський не відкидає ідею обміну територіями – WSJ

19 серпня 2025, 11:22
Зеленський не відкидає ідею обміну територіями – WSJ
Фото: Telegram/Зеленський
Під час візиту до Вашингтона Зеленський обговорював із Трампом можливі сценарії мирного врегулювання війни.

Президент Володимир Зеленський під час переговорів із лідером США Дональдом Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Під час візиту до Вашингтона Зеленський обговорював із Трампом можливі сценарії мирного врегулювання війни. Український лідер не виключив, що питання територіальних обмінів може з’явитися на порядку денному.

Разом з тим Зеленський наголосив, що реалізація подібних домовленостей надзвичайно складна. По-перше, це потребуватиме переселення великої кількості людей із зони конфлікту. По-друге, Конституція України прямо забороняє віддавати території іншій державі, що робить процес юридично неможливим без внесення змін через референдум.

"Попри це, президент зазначив, що може розглянути лише варіант так званих "пропорційних обмінів", але без чіткої конкретики. При цьому він підкреслив, що жодні рішення щодо українських територій не можуть ухвалюватися кулуарно - остаточне слово має залишатися за громадянами України", -пише видання.

За словами Зеленського, рф висловила зацікавленість спочатку провести двосторонні переговори, а вже після цього знову сісти за стіл перемовин за участю Трампа.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що для досягнення миру обидві сторони - і Україна, і росія - будуть змушені піти на компроміси. Він додав, що жодна країна не зможе бути повністю задоволена результатами угоди.

