Зеленський підписав укази щодо тих, у кого підтвердили російське громадянство

ЗМІ повідомляють, що це Труханов, Царьов і Полунін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в деяких посадових осіб підтвердили наявність російського громадянства. Про це він повідомив у Тelegram "Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", – зазначив Зеленський. Канал "Рада" в ефірі телемарафону "Єдині новини" з посиланням на джерело в державній владі повідомив , що Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Олега Царьова й танцівника балету Сергія Полуніна. В ефірі "Суспільного" сам Труханов вкотре заперечив , що має громадянство рф і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". Він висловив готовність захищатися в суді, а "якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини". Зазначимо, що на сайті президента зібрала голоси петиція, у якій автори закликали позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства через нібито наявність у нього російського паспорта.