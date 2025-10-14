Зеленський підписав укази щодо тих, у кого підтвердили російське громадянство
14 жовтня 2025, 16:53
ЗМІ повідомляють, що це Труханов, Царьов і Полунін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в деяких посадових осіб підтвердили наявність російського громадянства.
Про це він повідомив у Тelegram
"Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", – зазначив Зеленський.
Канал "Рада" в ефірі телемарафону "Єдині новини" з посиланням на джерело в державній владі повідомив, що Зеленський підписав укази про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Олега Царьова й танцівника балету Сергія Полуніна.
В ефірі "Суспільного" сам Труханов вкотре заперечив, що має громадянство рф і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". Він висловив готовність захищатися в суді, а "якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини".
Зазначимо, що на сайті президента зібрала голоси петиція, у якій автори закликали позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства через нібито наявність у нього російського паспорта.