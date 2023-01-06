Зеленський подякував Шольцу за Patriot та обговорив з ним подальше постачання зброї Україні

Німеччина підтвердила, що зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів країни буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальшу оборонну співпрацю з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у твітері.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кількадесят Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", – йдеться у повідомленні.

Раніше Німеччина підтвердила, що зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів країни буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Також Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.