Зеленський провів зустріч із Віткоффом у Парижі
04 вересня 2025, 15:55
джерело DR
Наразі невідомо, про що говорили президент України та спецпредставник Трампа
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі для українських ЗМІ.
Пізніше прессекретар Зеленського заявив, що зустріч політиків вже завершилася.
Після цього запланований спільний дзвінок з Дональдом Трампом, розмова відбудеться найближчим часом.
Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі переговорів з Віткоффом у Парижі. За його словами, він разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели зустріч із Стівом Віткоффом.
Єрмак наголосив, що головне завдання зустрічі - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України.
"Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених росією дітей. Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала росія, необхідно зупинити. Принцип Президента Трампа "мир завдяки силі" - саме той підхід, який може вплинути на агресора", - наголосив глава ОП.