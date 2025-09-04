Зеленський провів зустріч із Віткоффом у Парижі

Наразі невідомо, про що говорили президент України та спецпредставник Трампа

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі для українських ЗМІ.

Пізніше прессекретар Зеленського заявив, що зустріч політиків вже завершилася.

Після цього запланований спільний дзвінок з Дональдом Трампом, розмова відбудеться найближчим часом.