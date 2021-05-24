Зеленський публічно підписав закон №2194 про передачу сільгоспземель із державної в комунальну власність

"Закон №2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив", - сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський публічно підписав закон (№2194) про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який він назвав земельною конституцією, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон №2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив", - сказав глава держави, відкриваючи в Києві в понеділок форум "Земля" у рамках форуму "Україна. 30".

Зеленський наголосив, що цей закон остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.

"Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці", - додав президент України.

Він нагадав, що, окрім №2194, Верховна Рада затвердила також другий важливий закон для повноцінного старту прозорого ринку землі - №2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. За його словами, це гарантія наповнення місцевих бюджетів і можливість кожного українця взяти участь в аукціоні та започаткувати своє фермерське господарство.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня після півтора місяця розглядів 3,1 тис. правок ухвалила закон №2194. Законопроект реформує систему управління у сфері земельних відносин, знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу населення та бізнесу до земельних ресурсів, знижує корупційні ризики у сфері земельних відносин.

Згідно з ним, замість центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері земельних відносин, створюється орган, що реалізує держполітику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних. Скасовуються також інститути держекспертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель, скасовуються повноваження Верховної Ради погоджувати зміну цільового призначення особливо цінних земель, а також необхідність погоджувати з Кабінетом Міністрів продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності іноземним юридичним особам.

Із Земельного кодексу України також вилучаються норми, що обмежують можливість іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Закон запроваджує принципи "одного дотику" та "мовчазної згоди" під час перевірки державними органами документації із землеустрою та оцінки земель на відповідність вимогам нормативно-правових актів. Для реалізації цієї ініціативи із законодавства вилучено вимоги щодо подання низки зайвих погоджувальних документів, скасовується державна експертиза документації із землеустрою.

Передбачається поступова відмова від "паперової" технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель, вона має розроблятися виключно в електронному вигляді та засвідчуватися електронним цифровим підписом розробника. Також запроваджуються правові гарантії повної відкритості та доступності документації із землеустрою, публічності її розгляду, в тому числі гранично спрощується доступ до неї громадян, органів влади та її розробників.

Документ запроваджує обов'язкове страхування відповідальності виконавців робіт перед замовниками і третіми особами за наслідки та збитки, допущені під час складання документації із землеустрою або виконання топографо-геодезичних робіт. Ця законодавча норма замінить функції державного нагляду із землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, який нічим не гарантує реального відшкодування збитків постраждалим від неякісного виконання робіт особам.

Окрім цього, виключається економічна оцінка земель зі складу землеоціночних робіт. Також надається статус публічної інформації даним про якість ґрунтів та оціночної вартості земельних ділянок і звітам про вартість земельних ділянок державної та комунальної власності.

Закон №2195 був ухвалений 18 травня і ще не підписаний спікером і президентом.

Нагадаємо, що 79% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям.