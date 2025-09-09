Зеленський: путін казав США, що захопить всю Донеччину до кінця року

Український лідер спростував російські заяви щодо того, що москва з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу

Підконтрольна частина Донецької області є важливою для України зокрема і з військової точки зору.

Про це в інтервʼю ABC сказав президент України Володимир Зеленський.

"Чому так важливо, крім речей, що це наше життя, історія, домівки. Крім усього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде, буде мати весь Донбас - хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова. Там, де півтора мільйона людей. Харків - він також завжди хотів Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з росією. І він захоче окупувати Харків", - пояснив глава держави.

Він нагадав, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.