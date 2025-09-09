Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: путін казав США, що захопить всю Донеччину до кінця року

09 вересня 2025, 12:09
Український лідер спростував російські заяви щодо того, що москва з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу
Підконтрольна частина Донецької області є важливою для України зокрема і з військової точки зору.
 
Про це в інтервʼю ABC сказав президент України Володимир Зеленський.
 
"Чому так важливо, крім речей, що це наше життя, історія, домівки. Крім усього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде, буде мати весь Донбас - хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова. Там, де півтора мільйона людей. Харків - він також завжди хотів Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з росією. І він захоче окупувати Харків", - пояснив глава держави.
 
Він нагадав, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.
 
"Що буде відбуватися? Це буде страшна трагедія. І так само в нього відкривається шлях до Дніпра, індустріальний центр України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво. Це серйозний вклад у ВВП держави", - додав Зеленський.
 
Президент також спростував російські заяви щодо того, що москва з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу. Зеленський зазначив, що такі заяви - це маніпуляція рф.
 
"Після першої окупації 11 років тому, коли він захопив Крим без бою та третину Донбасу. Після початку повномасштабної війни за майже чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми контролюємо зараз ще 32%. Тобто третина була взята ними 10 років тому. За роки повномасштабної війни він взяв лише 30%", - зазначив Зеленський.
 
Президент підкреслив, що це значні території, однак за них кремль поклав понад мільйон своїх солдатів. 
 
"І це майже чотири роки. І якщо він каже, що за 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і представнику президента Трампа, він казав, що візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна - роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів. Ось ціна цього", - пояснив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

