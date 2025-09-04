Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

За словами Зеленського, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом було порушено питання нового формату захисту українського неба від атак рф.

Про це в Telegram повідомив глава української держави .

За словами Зеленського, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним. У ньому також брали участь європейські лідери.

Насамперед під час розмови обговорювалося те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.