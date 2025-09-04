Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 21:33
За словами Зеленського, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом було порушено питання нового формату захисту українського неба від атак рф.
Про це в Telegram повідомив глава української держави .
За словами Зеленського, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним. У ньому також брали участь європейські лідери.
Насамперед під час розмови обговорювалося те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.
"Ми обговорили різні опції, і найголовніше - це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, примусити до припинення війни. Ключ до миру - позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", - додав Зеленський.
Ще однією темою розмови став максимальний захист українського неба, оскільки доки немає миру, українці мають не залежати від постійних атак рф, а російські ракети та дрони не можуть забирати життя.
"Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", - сказав президент.
Він подякував Трампу за підтримку українського народу. Також сторони домовилися про подальші контакти.