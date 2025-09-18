Зеленський розповів про новий контрнаступ

Президент Володимир Зеленський каже, що "цими тижнями" українська армія проводить успішну контрнаступальну операцію на Донецькому напрямку.

Про це президент розповів у Telegram-каналі.

"Цими тижнями ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій. Хлопці молодці. На Донецькому напрямку, в районі Покровська, Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат", – йдеться у повідомленні.

За словами президента, Сили оборони позбавляють окупантів можливості здійснювати на цьому напрямку повноцінну наступальну операцію, яку вони довго планували.

Зеленський повідомив, що Україна суттєво поповнила свій обмінний фонд – вже є майже сотня російських полонених і "будуть ще".

Глава держави наголосив, що втрати росіян тільки в районі Покровська цими тижнями склали понад 2 500 осіб, з них понад 1 300 було вбито.