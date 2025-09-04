Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський розповів про результати зустрічі та гарантії безпеки для України

04 вересня 2025, 17:31
Зеленський розповів про результати зустрічі та гарантії безпеки для України
Фото: Telegram/Зеленський
Учасники зустрічі обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки для України
Президент Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі "коаліції охочих". Учасники обговорили конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
За словами президента, лідери погодилися, що настав час перейти до політичної рамки.
 
"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", — повідомив Володимир Зеленський.
 
Окрема увага – внеску, який кожна з 35 країн готова зробити для гарантування Україні безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Спецпредставник президента США Стівен Віткофф запевнив, що Штати також забезпечать підтримку зі свого боку.
 
"Маємо однакове бачення, що росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія", — додає Президент. 
 
Володимир Зеленський висловив вдячність за важливу роботу та підтримку українського народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя.
 
"Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку", наголосив президент.
війна в Українігарантії безпекиросія окупанти

