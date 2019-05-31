Зеленський сподівається на продовження санкцій Заходу проти Росії до повернення окупованих територій
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Швеції Яцеком Чапутовичем і Маргот Вальстрьом, повідомляє прес-служба глави держави.
Зеленський подякував Польщі та Швеції за підтримку і захист суверенітету і територіальної цілісності України та у питанні звільнення українських полонених.
"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження - поки українські території не будуть повернуті повністю", - сказав президент.
Він додав, що "другий фронт" для України - "боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжуватипосилювати санкції проти Москви.
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