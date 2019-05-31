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Зеленський сподівається на продовження санкцій Заходу проти Росії до повернення окупованих територій

Зеленський подякував Польщі та Швеції за підтримку і захист суверенітету і територіальної цілісності України та у питанні звільнення українських полонених
Президент Володимир Зеленський розраховує на продовження західних санкцій проти Росії до моменту повернення Україні всіх окупованих територій.
Зеленський сподівається на продовження санкцій Заходу проти Росії до повернення окупованих територій Фото: Адміністрація президента

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Швеції Яцеком Чапутовичем і Маргот Вальстрьом, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський подякував Польщі та Швеції за підтримку і захист суверенітету і територіальної цілісності України та у питанні звільнення українських полонених.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження - поки українські території не будуть повернуті повністю", - сказав президент.

Він додав, що "другий фронт" для України - "боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжуватипосилювати санкції проти Москви.

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31 05 2019 17:45
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