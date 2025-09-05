Зеленський та Фіцо проводять зустріч в Ужгороді
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді.
Про це повідомляє Dennik N.
За даними видання, представники ЗМІ вже чекають біля будівлі, де відбувається зустріч президента України і прем'єра Словаччини. Пізніше відбудеться їхня спільна пресконференція.
До складу словацької делегації в Ужгороді увійшли також віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар. При цьому з главою української держави в Ужгород приїхала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Нагадаємо, прем'єр Роберт Фіцо планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським питання енергетичної інфраструктури.