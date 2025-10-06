А запланований масштаб виробництва зброї у 2026 році сягне $35 млрд.

Останні удари по території рф здійснюються виключно українською зброєю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві в понеділок, 6 жовтня.

"Головне розуміти, що в останні дні Україна застосовувала виключно власні вироби — не лише дрони. За даними та відео з соціальних мереж, де чітко видно, що застосовувалися саме українські безпілотники та інші системи, можна оцінити результат. Я хочу подякувати не тільки нашим воїнам, а й виробникам, які зробили важливі кроки. Ми очікуємо ще більших можливостей, проте це залежить від фінансової підтримки", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, у 2026 році Україна зможе виробляти ракет та дронів на суму близько $35 млрд. Частину фінансування планують залучати через двосторонні угоди з понад 30 країнами.

Крім того, президент повідомив, що під час саміту Європейської політичної спільноти отримав позитивну реакцію від деяких європейських лідерів щодо ідеї використовувати заморожені російські активи для фінансування трьох напрямків: українського озброєння, європейської зброї, яку Україна не виробляє, та американської зброї, що виготовляється виключно в США.

Сьогодні, 6 жовтня, прем’єр-міністр Нідерландів перебуває з візитом у Києві.