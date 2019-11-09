ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський відібрав вищий дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла у депутатів Верховної Ради Володимира Ар'єва і Артура Герасимова та колишнього депутата Георгія Логвинського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський відібрав дипломатичні паспорти і ранги посла у Ар'єва, Герасимова і Логвинського
Президент скасував укази свого попередника
Володимир Ар'єв. Фото: telekritika.ua
Своїм рішенням Зеленський скасував укази Петра Порошенка №275 (в частині, яка стосується Ар'єва і Герасимова) і №298 (який стосується Логвинського) як безпідставні. Про це йдеться в указі №680/2019 від 11 вересня.
Ар'єв отримав ранг посла як голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, а Герасимов очолював постійну делегацію Верховної Ради в ПА ОБСЄ. Логвинський був заступником Ар'єва в ПАРЄ.
Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла відповідає першому рангу державного службовця. Такий самий ранг має, наприклад, генерал армії.
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