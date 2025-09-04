Зеленський відповів на запрошення путіна до москви

Президент зауважив, що зустріч такого рівня має закінчуватися результатом

Зустріч між президентами України та росії необхідна для завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками зустрічей "Коаліції охочих".

"Це не про бажання, це потрібно. Ми підтримуємо її у будь-якому форматі - і тристоронню і двосторонню. Я вважаю, що росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в москву. Хочеш, щоб зустрічі не було - треба запросити мене в москву. Тому я думаю, що росія почала говорити про зустріч - це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустріч, дорослі лідери з зустрічі такого рівня мають виходити з результатом. Бажано, із закінченням війни", - сказав Зеленський.

Також він висловився про результати домовленостей під час зустрічі "Коаліції охочих". Зокрема президент зазначив, що партнери домовилися про присутність свого контингенту на території України в межах гарантій безпеки.