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Зеленський відреагував на зрив у конкурсі на керівника САП після заяв США та ЄС

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом
Президент Володимир Зеленський після критичної заяви ЄС і США заявив про необхідність швидкого обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зеленський відреагував на зрив у конкурсі на керівника САП після заяв США та ЄС Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом" - написав він у Twitter.
 
Як повідомлялося, ЄС і США висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
"Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами" - наголосили ЄС і США.
 
Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.
 
Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
 
Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
 
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09 10 2021 16:42
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