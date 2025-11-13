Зеленський відвідав позиції СОУ в Запорізькій області

Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка тримає оборону у складі 17-го корпусу.

Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області.

Про це президент України повідомив у Telegram.

Глава держави відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", що входить до складу 17-го корпусу і зараз тримає оборону на Оріхівському напрямку.

"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - йдеться у повідомленні.