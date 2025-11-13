Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський відвідав позиції СОУ в Запорізькій області

13 листопада 2025, 13:54
Зеленський відвідав позиції СОУ в Запорізькій області
фото: Офіс президента
Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка тримає оборону у складі 17-го корпусу.
Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області.
 
Про це президент України повідомив у Telegram.
 
Глава держави відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", що входить до складу 17-го корпусу і зараз тримає оборону на Оріхівському напрямку.
 
"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - йдеться у повідомленні.
 
Під час візиту глава держави заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку, активності ворога та втрат окупантів.
 
Крім того, президент обговорив із командуванням заходи для посилення захисту Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, постачання окремих видів зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, а також оснащення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
 
Зазначається, що окрему увагу було приділено розвитку безпілотних підрозділів та масштабуванню позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.
 
"Робимо все, щоб посилювати воїнів", - наголосив Зеленський.

 

