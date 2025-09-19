Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким найближчими днями

19 вересня 2025, 11:53
Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким найближчими днями
Володимир Зеленський
Це може стати першою особистою розмовою Зеленського та Навроцького після обрання останнього президентом Польщі.
Президент України Володимир Зеленський може провести першу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
 
Про це йдеться у заяві міністра у справах президента Польщі Марціна Пшидача, яку наводить RMF24.
 
З 21 по 24 вересня Навроцький відвідає США, де візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї. У своїй промові польський лідер планує зосередитися на питаннях безпеки, міжнародних відносин та регіональних викликах.
 
За словами Пшидача, на полях сесії заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі.
Зокрема, очікується контакт Навроцького з президентом США Дональдом Трампом.
 
Щодо можливості зустрічі з президентом України, він пояснив, що зала засідань ООН є компактною, і контакт між політиками в такій ситуації неминучий.
 
"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - сказав міністр.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

