Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський: Втрати росії на фронті у тричі більші за українські

13 серпня 2025, 09:02
Зеленський: Втрати росії на фронті у тричі більші за українські
Він також розповів про співвідношення втрат в артилерії та безпілотниках, підкресливши потребу у додатковому фінансуванні від європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що втрати російських військ на фронті приблизно втричі більші за українські.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 12 серпня, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, співвідношення втрат особового складу становить приблизно 1 до 3 на користь України.

"За вчорашній день втрати росіян, близько тисячі: 531 убитий, 428 поранених, 9 у полоні. Україна має 340 втрат: 18 загиблих, 243 поранених, 79 зниклих безвісти. Приблизно 1 до 3, їхні втрати втричі більші", - розповів президент.

Він також повідомив, що співвідношення в артилерії зараз становить 1 до 2,4 на користь противника.

"Щодо дронів FPV, то 1 до 1,4 на нашу користь. Через нестачу фінансування ми поки маємо таке співвідношення, хоча можемо утримувати і 1 до 2,5, і навіть 1 до 4. Зараз шукаємо підтримку у європейських партнерів", - додав Зеленський.

Зазначимо, що раніше Зеленський заявив, що обмін територій - складне питання, яке неможливо відділити від гарантій безпеки.

 

війнаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється