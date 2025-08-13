Зеленський: Втрати росії на фронті у тричі більші за українські

Він також розповів про співвідношення втрат в артилерії та безпілотниках, підкресливши потребу у додатковому фінансуванні від європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що втрати російських військ на фронті приблизно втричі більші за українські.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 12 серпня, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, співвідношення втрат особового складу становить приблизно 1 до 3 на користь України.

"За вчорашній день втрати росіян, близько тисячі: 531 убитий, 428 поранених, 9 у полоні. Україна має 340 втрат: 18 загиблих, 243 поранених, 79 зниклих безвісти. Приблизно 1 до 3, їхні втрати втричі більші", - розповів президент.

Він також повідомив, що співвідношення в артилерії зараз становить 1 до 2,4 на користь противника.

"Щодо дронів FPV, то 1 до 1,4 на нашу користь. Через нестачу фінансування ми поки маємо таке співвідношення, хоча можемо утримувати і 1 до 2,5, і навіть 1 до 4. Зараз шукаємо підтримку у європейських партнерів", - додав Зеленський.

