Зеленський: обмін територій - складне питання, яке неможливо відділити від гарантій безпеки

12 серпня 2025, 21:55
Фото: president.gov.ua
Президент сказав, що окупація України путіну потрібна не заради території, а щоб знищити суверенітет.
Обмін територій - складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України та суверенітету держави.
 
Про це під час спілкування з журналістами сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Суспільне".
 
Так він, відповів на запитання щодо тиску США в ситуації, коли президент США Дональд Трамп та росіяни домовляться про окупацію Донбасу і звинуватять Зеленського у зриві мирних переговорів.
 
"План "рускіх" дуже простий. Я очікую тиск і маю його щоденно. Цього я не дуже боюсь. Чого ми боїмося? Висока вірогідність того, що путін скаже: "Нехай Зеленський виводить свої війська з Донбасу - тоді буде припинення вогню. Ми почуємо деталі цього і щось відповімо. А Трамп може сказати: "Українцям доведеться це зробити", - зазначив Зеленський.
 
Він додав, що Трамп може запропонувати путіну вирішувати питання територій втрьох або напряму з українським президентом, без участі США, а на період домовленостей домовитися про припинення вогню і Трамп в такому випадку не посилюватиме санкції.
 
"Авжеж, я хотів би бачити позицію Америки зважаючи на те, як все почалося - нашу територію окупували, українців вбивають і після цього мені кажуть: "Щоб далі тебе не вбивали, треба вийти". А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув - просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна і путін не спробує окупувати Дніпро, Запоріжжя чи Харків. Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки. Що його утримає від третьої війни?", - підкреслив глава держави.
 
Він наголосив, що росія має велику територію і без окупації України. Нагадав, що незаселені території рф переважають за площею всю Україну.
 
"рф - найбільша за площею територія в світі. Тобто це не питання території. Що робить путін? Йому потрібна окупація нашої держави не з точки зору території. Йому не потрібна суверенна Україна", - сказав президент.
 
Він додав, що території не грають ніякої ролі для путіна.
 
"А якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити з дев'яти тисяч квадратних кілометрів Донеччини, які ми зараз контролюємо? Просто йому допомогти підготувати нову військову операцію? А значить нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть передусім нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність", - підкреслив Зеленський.
 
Він зауважив, що потрібно розібратися в цілях путіна і в сенсах, які він постійно демонструє та говорить. Тоді стане зрозуміло, що відбувається, і що він робить.
 
"Телеграф" написав, що я готовий до обміну територій. Я з "Телеграфом" не спілкувався. Але я достатньо досвідчена людина, щоб розуміти, як готується інформаційне поле. Закидується: "Чи готова Україна обміняти…". Потім дивляться реакції тих чи інших людей, громадянського суспільства, блогерів, журналістів, населення. Просто готується відповідний інформаційний ґрунт…", - сказав Зеленський.
 
Глава держави підкреслив: "Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу".
 
Президент також зауважив, що не вважає пропозиції путіна рівнозначними пропозиціям Трампа. Він додав, що вважає Трамп медіатором, а не прихильником росії. Тому Трамп може не розділяти жорсткі пропозиції путіна віддати території і може зробити так, щоб позиція путіна була не такою впевненою.
 
Він також назвав Трампа "президентом миру", який хоче врятувати життя людей та припинити вогонь. Зеленський зауважив, що Трамп може про це домовитись з однією і з іншою стороною.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

