Зеленський: обмін територій - складне питання, яке неможливо відділити від гарантій безпеки

Він додав, що Трамп може запропонувати путіну вирішувати питання територій втрьох або напряму з українським президентом, без участі США, а на період домовленостей домовитися про припинення вогню і Трамп в такому випадку не посилюватиме санкції.

"Авжеж, я хотів би бачити позицію Америки зважаючи на те, як все почалося - нашу територію окупували, українців вбивають і після цього мені кажуть: "Щоб далі тебе не вбивали, треба вийти". А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув - просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна і путін не спробує окупувати Дніпро, Запоріжжя чи Харків. Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки. Що його утримає від третьої війни?", - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що росія має велику територію і без окупації України. Нагадав, що незаселені території рф переважають за площею всю Україну.

"рф - найбільша за площею територія в світі. Тобто це не питання території. Що робить путін? Йому потрібна окупація нашої держави не з точки зору території. Йому не потрібна суверенна Україна", - сказав президент.

Він додав, що території не грають ніякої ролі для путіна.

"А якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити з дев'яти тисяч квадратних кілометрів Донеччини, які ми зараз контролюємо? Просто йому допомогти підготувати нову військову операцію? А значить нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть передусім нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність", - підкреслив Зеленський.