Зеленський закликав ЄС подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів

13 листопада 2025, 13:13
Зеленський закликав ЄС подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів
Ці гроші допоможуть Україні купити більше засобів протиповітряної оборони у США та Європи, а також профінансувати виробництво безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів. 
 
Про це заявив глава держави в інтерв’ю Bloomberg Television.
 
За його словами, фінансування є критично важливим для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу з москвою.
 
"Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться знайти альтернативу, це питання нашого виживання. Ось чому нам це дуже потрібно. І я розраховую на партнерів", – сказав він. 
 
Зеленський додав, що росія має "платити за цю війну", і гроші від заморожених активів допоможуть Україні купити більше засобів протиповітряної оборони у США та Європи, а також профінансувати виробництво безпілотників для ударів по російських цілях. Президент повідомив, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США. Він сподівається, що адалі цих дронів вироблятимуть більше. 
 
Він також припустив, що Трамп може послати "гарний сигнал" європейським лідерам для використання мільярдів російських активів, заморожених у США.
 
"У Трампа є понад п’ять мільярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші – це допоможе", – сказав Зеленський. 
 
За його словами, минулі дії США, такі як енергетичні санкції, спонукали "європейських партнерів також до деяких рішучих рішень".
 
Зеленський заявив, що лідер росії путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи нещодавніми вторгненнями безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО. Він додав, що це змусило лідерів менш охоче відправляти системи ППО до України.
 
"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно", зазначив він. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

