Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті

05 вересня 2025, 13:36
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті
Фото: Укрінформ
Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради "дуже продуктивною розмовою"

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою на Закарпатті.

Про це повідомляє  "Укрінформ".

"Хотів би подякувати пану президенту що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон", – зауважив Зеленський.
 
Зазначається, що Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад.
 
"У нас регіональний саміт, і те, що ви берете участь в саміті наших регіонів, дуже важливо", – наголосив глава держави.
 
Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради «дуже продуктивною розмовою», що відбулася у продовження вчорашнього саміту "Коаліції охочих" у Парижі.
 
"Ми були вчора в Парижі на зустрічі Коаліції охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи", – додав Зеленський. 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється