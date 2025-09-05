Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті

Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради "дуже продуктивною розмовою"

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою на Закарпатті.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Хотів би подякувати пану президенту що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон", – зауважив Зеленський.

Зазначається, що Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад.

"У нас регіональний саміт, і те, що ви берете участь в саміті наших регіонів, дуже важливо", – наголосив глава держави.