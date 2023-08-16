"Зернову угоду" слід відновити задля виходу зі світової кризи – продовольча організація ООН

Відновлення зернової ініціативи є критично важливим для виходу зі світової продовольчої кризи.

Про це сказав головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в інтерв'ю Укрінформу.

"Відновлення Чорноморської зернової ініціативи сприятиме зниженню міжнародних цін та покращенню доступу до сільськогосподарської продукції для низки країн з низьким та нижчим за середній рівнем доходу. Багато з цих країн вже перебувають у складній макроекономічній ситуації, стикаючись з високим рівнем заборгованості, а зростання витрат на імпорт та економічна нестабільність значно погіршують їхню спроможність підтримувати своє населення", - сказав Тореро.

За його даними, такі країни як Кенія або Бангладеш, маючи на сьогодні серйозні проблеми з нестачею продовольства, вже отримали підтримку від зернової ініціативи у вигляді достатньої пропозиції пшениці.

Також Тореро зазначив, що відновлення роботи зернової ініціативи дозволить запобігти різкому падінню сільськогосподарського виробництва в Україні, враховуючи важливу роль нашої країни у постачанні олійних та зернових культур на світовий ринок.

Призупинення ж дії Чорноморської зернової ініціативи, на додаток до війни, створює виклик для вітчизняних виробників через високі логістичні витрати на експорт альтернативними маршрутами.