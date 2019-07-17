Жарт, який може погано скінчитися: все, що треба знати про штурм "Зони 51" у США

"Зона 51" є відкритим тренувальним майданчиком для ВПС США, і ми не рекомендуємо намагатися потрапити до району, де навчаються американські збройні сили. ВПС США завжди готові захистити Америку та її цінності"

Понад 1,5 мільйона користувачів Facebook погодилися взяти участь у штурмі секретної військової бази Сполучених Штатів Америки. Спікерка американських військово-повітряних сил попередила, що гіпотетична атака може погано скінчитися.

На 20 вересня 2019 року призначений штурм "Зони 51" - американської військової бази неподалік від Лас-Вегаса, на південному березі озера Грум-Лейк. Вона була засекречена з 1955 по 2013 роки і відома, насамперед, завдяки численним теоріям змови, особливо про НЛО та досліди над інопланетянами.

Івент у кінці червня 2019 року створила відома мем-спільнота "Shitposting cuz im in shambles" на Facebook. На момент публікації Громадського більше 1,5 мільйона користувачів соцмережі збираються взяти участь у штурмі; більше 1 млн вказали, що цікавляться подією.

Незважаючи на жартівливість задуму, про що неодноразово говорили творці сторінки на фейсбуці, плани штурму з кожним днем ​​стають все реалістичнішими, а про гіпотетичну атаку пишуть авторитетні міжнародні видання, серед яких The New York Times і Washington Post.

Так, Конні Уест, власниця готелю Little A'Le'Inn неподалік від "Зони 51", розповіла ЗМІ, що телефон "розривається" від дзвінків потенційних клієнтів. Всі питання - про 20 вересня 2019 року.

Інтерес до "Зони 51" привів до того, що на жарти в інтернеті відреагувала спікерка американських військово-повітряних сил США.

"Зона 51" є відкритим тренувальним майданчиком для ВПС США, і ми не рекомендуємо намагатися потрапити до району, де навчаються американські збройні сили. ВПС США завжди готові захистити Америку та її цінності", - сказала Лора Макендрюс.

При цьому вона не уточнила, чи вживають на воєнній базі додаткових заходів безпеки у зв'язку зі флешмобом, який набирає обертів у соцмережах із 20 червня.

Нагадаємо, у 2016 році Центральне розвідувальне управління США зняло гриф секретності і опублікувало документи 1940-1950-хх років про розслідування неопізнаних літаючих об'єктів. На своєму сайті ЦРУ розмістило архів розслідування 1978 року. Документи – це невеликі pdf-файли зі звітами співробітників управління, які займалися перевіркою повідомлень про появу НЛО.