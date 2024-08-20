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ПОЛІТИКА

ЗСУ намагаються ізолювати велику ділянку Курської області між кордоном України та річкою Сейм – Forbes

20 серпня 2024, 12:54
ЗСУ намагаються ізолювати велику ділянку Курської області між кордоном України та річкою Сейм – Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ
Йдеться про тимчасові споруди — понтонні переправи. Та у ЗМІ наголошують, що немає причин вважати, що захисники не впораються з ними.

ЗСУ намагаються ізолювати великий шматок у Курській області, розташований між кордоном нашої держави та річкою Сейм. Йдеться про майже 300 квадратних миль (1 миля — понад 1,6 кілометра).

Про це інформує Forbes.

І хоча робота ще не закінчена, Сили оборони на цій ділянці домоглися великого прогресу. 

"Неясно, скільки ще мостів — постійних чи тимчасових — українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу", — додають у матеріалі. 

Там нагадали, що з п'ятниці ЗСУ вже зруйнували три мости у Курській області, які вважалися єдиними постійними у цьому районі. Тож, аби перетнути Сейм, росіяни тепер покладаються лише на понтонні переправи. Вони їх зараз активно будують, але ці конструкції хиткі, тож їх зруйнувати ще легше, ніж бетонні. 

"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з'являться в тому ж районі", — вважають журналісти.

ЗСУКурськвійна

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