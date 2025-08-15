Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ просунулися на одному з напрямків фронту – ISW

15 серпня 2025, 11:33
ЗСУ просунулися на одному з напрямків фронту – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Йдеться про Лиманський напрямок.
Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 14 серпня, свідчать про те, що українські підрозділи змогли просунутися вперед та зайняти нові позиції.
 
Водночас з’явилися непідтверджені заяви російських джерел про власне просування.
 
"російські війська просунулися на північ від Середнього та на 500 метрів у межах Шандриголового (обидва на північний захід від Лимана)", - йдеться у звіті.
 
Проте підтвердження цим заявам в ISW не мають.
 
Також у звіті вказується, що противник проводить серію атак одразу з кількох сторін, намагаючись відновити втрачені позиції та стримати український рух уперед.
 
Речник української бригади, що діє на лиманському напрямку, повідомив про значне накопичення сил ворога та постійне поповнення резервів.
 
За його словами, російські підрозділи, які діють на цьому напрямку, проходять лише місяць навчання та атакують українські позиції вогневими групами з двох-чотирьох піхотинців.
 
При цьому зона ураження російськими дронами у цьому районі має глибину від 15 до 20 кілометрів.

 

